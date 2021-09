Trois Jurassiens aux Européens de cyclisme

Le Jura sera représenté aux prochains championnats d’Europe de cyclisme sur route. L’Ajoulot Yannis Voisard a été sélectionné pour disputer la course en ligne des élites. Elle se tiendra le dimanche 12 septembre à Trente. Swiss Cycling a dévoilé ce jeudi l’identité des sportifs retenus pour cet événement. L’Ajoulot Lorain Julmy et le Franc-Montagnard Robin Donzé seront aussi du voyage en Italie. Ils s’élanceront sur la course en ligne des juniors le vendredi 10 septembre.

Robin Donzé va vivre un 2e rendez-vous international ces prochaines semaines. Il a été sélectionné pour les championnats du monde qui se tiendront en Belgique, dans les Flandres. Le Taignon sera en lice chez les juniors le mardi 21 septembre sur le contre-la-montre puis le vendredi 24 septembre à l’occasion de la course en ligne. /comm-msc