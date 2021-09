Victoire en solitaire sur le Mémorial Claude Jolidon

Alexis Cohen a dominé de la tête et des mollets le Mémorial Claude Jolidon. Le cycliste de Savagnier s’est imposé dimanche sur le grand parcours de 107 km avec un dénivelé de 2'000 mètres en boucle au départ des Genevez. Il a remporté cette course mieux connue sous le nom de Jolidon Classique en solitaire en 2h57’05’’. Le Neuchâtelois a devancé de 7’ ses principaux poursuivants Vincent Wisard de La Neuveville et Jean Baptiste Droz Vincent de Pontarlier. Chez les dames, la victoire est revenue à Marcia Eicher en 3h22’26’’. La Bâloise a aisément pris le meilleur sur deux Neuchâteloises : la spécialiste de VTT Florence Darbellay et Chrystelle Matthey.

Le petit parcours de 68 km a souri au Vadais Loris Hintzy et à l’Alsacienne Gisèle Würtz. Les 252 coureurs du peloton ont pu côtoyer le champion olympique d’Atlanta en 1996 Pascal Richard qui s’est aligné sur le grand parcours. /comm-emu