Robin Donzé termine son championnat du monde junior par une 63e place. Le cycliste jurassien n’a pas réussi à entrer dans le top 50 lors de la course en ligne vendredi en Belgique. Le Franc-Montagnard a bouclé les 121,8 km d’effort avec plus de 8’ de retard sur le vainqueur norvégien Per Strand Hagenes.

Mardi, le Taignon a pris la 52e place du contre-la-montre. /lge