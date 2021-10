Sandra Stadelmann Hushi 40e, abandon de Bruno Vitali

Deux Jurassiens ont goûté à l’exigence des Mondiaux de VTT marathon. Sandra Stadelmann Hushi de Courtételle a fini 40e et dernière classée samedi à Capoliveri sur l’Ile d’Elbe en Italie. Le titre est revenu à l’Autrichienne Mona Mitterwallner. Le coureur de Corban Bruno Vitali n’a, lui, pas terminé la course remportée par l’Allemand Andreas Seewald. Le tracé était composé d’une boucle de 35 km avec 1'500 m de dénivelé positif à parcourir deux fois pour les femmes et trois fois pour les hommes. /emu