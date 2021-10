Les régionaux dominent la Coupe de Suisse de vélo trial

Les Jurassiens réalisent un tir groupé à la Coupe de Suisse de vélo trial. Ils ont pris ce dimanche à Palézieux six des huit premiers rangs de la dernière manche de la compétition. Lucien Leiser de Courroux s’est imposé devant Vito Gonzalez de Bévilard et Loïc Vuilleme de Delémont. Johan Buchwalder de Vicques a pris la 4e place et Yann Fringeli de Courtételle a terminé 7e devant Loris Gonzalez de Bévilard.





Le podium du général

Au classement général de la Coupe de Suisse, le Bernois Tom Blaser s’impose devant les Jurassiens Lucien Leiser et Johan Buchwalder. Vito Gonzalez (4e), Loïc Vuilleme (5e), Loris Gonzalez (7e) et Yann Fringeli (8e) suivent au général. /comm-mmi