Victoire tricolore au cyclocross des Princes-Evêques

Le cyclocross des Princes-Evêques couronne un Français. Aloïs Falenta s’est adjugé l’avant-dernière manche du Championnat romande ce samedi à Porrentruy. Six tours d’un parcours d’un peu plus de deux kilomètres étaient au programme chez les hommes. Le Français a bouclé le tout en 55’25, dans le froid et sous la pluie. Il a devancé son compatriote Lucas Brondani de plus de deux minutes (57’18). Le Neuchâtelois Nicolas Luthi (58’21) complète le podium. Les Jurassiens sont restés loin derrière. Noah Roth de Alle a terminé 21e avec un tour de retard sur le vainqueur. Damien Rihs de Courrendlin a fini 24e et Franck Fleury de Porrentruy a pris le 36e rang.

Chez les dames, quatre tours étaient prévus. La victoire est allée à Naïka Racheter en 45’03. La Neuchâteloise a franchi la ligne d’arrivée avec plus de trois minutes d’avance sur la Zurichoise Jessica Meier (48’10). L’Allemande Lena Moisescu (49’10) a terminé sur la troisième marche du podium.

Tous les résultats du cyclocross des Princes-Evêques sont à retrouver ici. /nmy