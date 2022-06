Le Tour de Suisse passe sans s’arrêter

C’est un passage qui s’apparente à une tentative de drague. Le Tour de Suisse va traverser le Jura et le Jura bernois ce mardi après-midi. Sa 3e étape va emmener les cyclistes d’Aesch à Granges sur 177 km. Le peloton pédalera durant près de 100 km dans la région en transitant par Delémont, les Rangiers, St-Ursanne, Soubey, Glovelier, le Pichoux, Tavannes, le Pierre-Pertuis, Sonceboz et Frinvillier avant de mettre le cap sur le canton de Soleure. Plus de la moitié de l’étape se fera donc dans la région. Pourtant, la course ne s’y arrête pas et n’y a plus fait escale depuis 2015 à Bienne et 2014 à Delémont. « Pour le moment, on n’est pas en contact avec une ville du Jura ou du Jura bernois », avoue Olivier Senn. Le directeur de la boucle helvétique évoque un désintérêt de la région pour son épreuve. « Nous, on est toujours intéressé à avoir un départ ou une arrivée dans toutes les parties de la Suisse. La Romandie nous pose problème car il n’y a pas trop d’intérêt », dit-il. Le grand patron du TdS ne perd pas espoir pour autant. Selon lui, une telle étape pourrait donner envie. Bien conscient de la concurrence que représente le Tour de Romandie, Olivier Senn botte en touche lorsqu’il s’agit d’évoquer le coût d’un accueil de son épreuve. « On a chaque année 10 à 12 villes qui sont candidates. Je ne vois pas pourquoi ce serait trop cher dans le Jura et le Jura bernois alors que ça ne l’est pas dans le reste de la Suisse », lance-t-il.