Romain Etienne et Grégory Jubin ont réussi leur défi

Romain Etienne et Grégory Jubin ont pédalé pour l’association « Espoir pour Eux ». Les deux cousins ajoulots ont parcouru 1'200 kilomètres à vélo en 10 jours entre Courtemaîche et Amsterdam. Ils ont passé 56 heures sur leur selle. L’association annonce ce mardi que les deux sportifs ont récolté plus de 5'350 francs grâce à des parrains. Cet argent permettra à des enfants d’avoir une vie meilleure. /comm-fwo