La première du Trophée du Doubs pour Marc Donzé

Marc Donzé a remporté mercredi soir la première étape du Trophée du Doubs cycliste. Le coureur de Saignelégier s’est imposé avec 0’47’’ d’avance sur le Neuchâtelois Nicolas Bialon et 0’52’’ sur le Tramelot Pavel Hasler. Il a réalisé un temps de 19’49’’14. Chez les femmes, Sandra Stadelmann Hushi de Courtételle a terminé en tête en 23’35’’04 avec 01’08’’91 d’avance sur Marianne Froidevaux des Breuleux et 04’20’’04 sur Marine Zulliger de Belprahon. La première étape de l’épreuve qui en compte cinq s’est déroulée sur 6,5 km entre Biaufond et Les Bois. /fco