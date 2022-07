Victoire finale de Pavel Hasler et Iryna Shimanska sur le Trophée du Doubs

Le Trophée du Doubs a connu son épilogue. Justin Paroz a enlevé la 5e et dernière étape mercredi soir. Le cycliste licencié neuchâtelois a mis 34’50’’ pour avaler les 14 kilomètres pour un dénivelé de 613 mètres parcourus entre Soubey et le lieu-dit « Chez le Frisé » à Saignelégier. Il a devancé de 7’’ le Français Axel Vuillier et de 14’’ le Tramelot Pavel Hasler, qui s’adjuge le classement général.

Côté féminin, l’Ukrainienne Iryna Shimanska a fait coup double en remportant la course et le classement général. Avec un chrono de 38’25’’, elle a devancé mercredi la Vadaise Sandra Stadelmann Hushi de 2’ et sa compatriote Yelyzaveta Lutsenko de 7’45’’. Une septantaine de coureurs ont pris le départ de cette ultime course. /comm-emu