Le retour d’un Tour du Jura « normal »

Le Tour de Jura repart pour une 36e édition. L’épreuve cycliste se déroulera le samedi 10 septembre prochain, avec départ et arrivée au sommet de la Chapelle, entre Montsevelier et Mervelier. Après deux années marquées par les restrictions liées à la pandémie de coronavirus, les organisateurs remettent le couvert en mode « normal ». Le Tour du Jura accueillera les meilleurs coureurs Suisses et quelques étrangers dans les catégories cadet, junior, féminine, amateur, master et élite.

Comme lors des quatre dernières éditions, la course va se tenir sur un format en boucle dans le haut du Val Terbi. Dès 10h, les cadets, juniors et féminines en découdront sur un tracé de 9,6 kilomètres. Les amateurs, masters et élites s’élanceront à 14h sur cette même boucle à parcourir à six reprises, avant de basculer sur un tracé plus exigeant de 16,5 kilomètres à parcourir quatre fois, pour un total de 124 kilomètres à avaler. /comm-rch