Le P’tit Raid d’un centenaire

Les membres du CCM seront sur le terrain dimanche à l’occasion de l’organisation de la 33e édition du P’tit Raid, la plus vieille course de VTT de Suisse. Cette 6e manche du Trophée jurassien propose un tracé de 19 km. Depuis qu’elle a été mise sur pied son format et son nom ont évolué. Elle s’est dans un premier temps disputée autour du chalet du CCM au Trondai sur les hauts de Roches, avant de prendre ses quartiers autour du Forum de l’Arc. « Au départ, ce n’était pas le P’tit Raid. Il a été décidé de l’appeler ainsi une année plus tard, lorsque le Grand Raid a vu le jour. Nous avons ensuite décidé de l’organiser ailleurs pour pouvoir faire des boucles comme en Coupe de Suisse, ce qui est plus intéressant pour les coureurs et le public », poursuit Vincent Rebetez. Le départ de la course principale sera donné à 10h dimanche. /emu