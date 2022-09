Le Tour du Jura couronne un coureur français

C’est un trio français qui s’est imposé sur le Tour du Jura cycliste. Antoine Dévanné a été le plus rapide en bouclant les 125 kilomètres d’effort en 2h59’25’’4. Il a devancé au sprint à Montsevelier ses compatriotes Mattéo Vercher et Thomas Bonnet. Les Jurassiens Robin Donzés et Pavel Hasler ont presque pu venir titiller les leaders. Ils ont terminé respectivement 12e à 9’’ du leader et 19e à 17’’.

Chez les dames, c’est l’Allemande Kathrin Hammes qui s’est illustrée en 2h21’39’’9 sur un tracé total de 85,5 kilomètres. Elle a devancé la Suissesse de Winterthour Léa Fuchs de 12’’4 et une autre Allemande Jade Treffeisen qui a franchi la ligne d’arrivée en même temps.

Tous les résultats de ce Tour du Jura cycliste sont à retrouver ici. /lge