Julien Vuilliomenet a été le plus rapide sur l’Eole Bike de Tramelan. Le vététiste a remporté l’épreuve sur le parcours de 28 kilomètres. Il a réalisé un temps d’1h16’49’’. Il a ainsi devancé Timé Liechti de 2’06’’ et Tobias Buchser de 2’23’’. À noter qu’aucune dame n’a pris le départ de cette catégorie. En revanche, un parcours plus court de 21 kilomètres était également au programme. Vous retrouvez tous les résultats ici. /lge