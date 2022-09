Nouvelle course de VTT dans le Jura

Le VTT marathon aura son premier rendez-vous jurassien. La Jurace sera organisée en mai prochain dans notre région, d’après un communiqué diffusé jeudi soir. Cette course se déclinera en cinq étapes réparties en cinq jours pour un total de 380 kilomètres sur les chemins et sentiers jurassiens. Elle s’effectuera par équipes de deux vététistes. Cette course a aussi une vocation touristique, puisqu’elle permettra aux 250 amateurs de deux-roues attendus de découvrir notre région.





Points stratégiques

Les organisateurs ont donc tenu à montrer les atouts de notre région tout en arpentant des sentiers et chemins déjà existants… L’objectif de base, c’était « d’essayer de passer par les coins les plus typiques du canton, tout en respectant la nature », selon Mathieu Lovis, un des organisateurs. Les vététistes partiront et arriveront toujours à Delémont, Saignelégier et Porrentruy, mais ils parcourront plusieurs sites incontournables pour la mobilité douce. Ainsi, les sportifs découvriront les points de vue des Sommêtres et des Ordons. Ils traverseront la vieille ville de St-Ursanne, les Franches-Montagnes, arpenteront les gorges du Doubs, longeront la Tour de Moron et la frontière française au bord de la Lucelle. Les organisateurs de la Jurace ont obtenu le soutien du Canton du Jura, ainsi que des trois communes dans lesquelles le peloton fera escale.