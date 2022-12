Le Cyclocross des Princes-Evêques couronne Loïs Dufaux et Coralie Rehm

Des cyclistes en visite en Ajoie sont venus s'adjuger la 5e édition du Cyclocross des Princes-Evêques. Loïs Dufaux et Coralie Rehm ont été les plus forts samedi à Porrentruy lors de cette avant-dernière manche du Championnat romand. Les hommes devaient pédaler pendant 50 minutes sur un parcours de 2'750 m avec 45 m de dénivelé. Le Vaudois a bouclé 7 tours en 52’57’’. C’est un autre Vaudois, Nicolas Conod, qui a pris la 2e place. Il a terminé avec 1’07’’ de retard sur le vainqueur. Le Français Arnaud Schlienger à 1'39'' complète le podium. Les Jurassiens sont restés en retrait lors de cette course. Loïc Theurillat de Courrendlin a pris la 10e place, devant Franck Fleury de Porrentruy. Mathias Rais de Develier a terminé 14e.

Les dames se sont élancées pour 35 minutes de course autour du Château. La Française Coralie Rehm a terminé 4 tours en 47’’49’. La Bernoise Alexandra Bähler à 7'' et la Vaudoise Léa Stern à 54'' ont respectivement pris la 2e et 3e place de l’épreuve. La Bruntrutaine Mélanie Maître a pris la 8e place.

Tous les résultats du Cyclocross des Princes-Evêques sont à retrouver ici. /fwo