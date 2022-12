Yanis Voisard roulera avec l’équipe Tudor Pro Cycling Team

L'équipe Tudor Pro Cycling Team prend forme. La nouvelle équipe suisse, qui évoluera en Pro Team de l'UCI, a engagé quinze coureurs, pour un effectif de vingt hommes. Les jeunes coureurs suisses qui figuraient déjà au sein de la structure Tudor en 2022 sont conservés comme le Jurassien Yanis Voisard, Nils Brun, Robin Froidevaux et Rolan Thalmann. Parmi, les quinze coureurs engagés par cette équipe qui évoluera au 2e échelon de la compétition UCI, on retrouve les Suisses Sébastien Reichenbach (ex-Groupama), Tom Bohli (ex-Cofidis), Simon Pellaud (ex-Trek) et Joel Suter (ex-UAE Emirates). Le reste de la formation est complété avec de jeunes coureurs venus de Suède, du Danemark, d'Allemagne, de France, des Pays-Bas et du Luxembourg. Toujours présidée par Fabian Cancellara, l'équipe Tudor sera dirigée par le Portugais Ricardo Scheidecker, venu du team belge du ProTour, Quick-Step. L'entraîneur en chef sera l'Allemand Sebastian Deckert en provenance de l'équipe néerlandaise DSM. Nouvelle réjouissante pour le cyclisme suisse, l'équipe Tudor alignera également une équipe de développement M23. Elle comportera treize coureurs dont sept Suisses. La formation Tudor sera équipée de vélos BMC. /ATS-emu