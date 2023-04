Un podium et une victoire pour Lucien Leiser

Lucien Leiser entame la Coupe de Suisse de vélo trial par un podium et une victoire. Les deux premières manches se tenaient samedi et dimanche à Malvaglia au Tessin. Lors de la 1re manche, l’athlète de Courroux a pris la 3e place avec 660 points. Il a été devancé par le Bernois Tom Blaser avec 700 points et Vito Gonzalez qui a également obtenu 660 points. Lucien Leiser s’est adjugé la victoire dimanche lors de la 2e manche avec 600 points. Il a terminé devant Vito Gonzales de Bévilard avec 580 points. Le Bernois Tom Blaser a pris la 3e place avec 540 points. Cette année 10 manches de Coupe de Suisse sont au programme. /comm-fwo