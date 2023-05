Yannis Voisard : « Il ne faut pas s’enflammer, juste profiter »

Après un Tour de Romandie réussi dans le top 20 fin avril, le coureur de Fontenais a donc signé sa première victoire en pro et son premier podium au général sur un Pro Tour. « C’est une étape de plus dans ma seule carrière. Je ne connais pas encore bien mes limites, j’essaye toujours de progresser et de faire au mieux. Cette première victoire chez les professionnels et en plus sur une Pro Series, c’est vraiment une toute belle course. C’est très positif pour la suite et encourageant », savoure le Jurassien.







« Dans une spirale positive avec beaucoup de réussite »

De quoi revoir certaines ambitions à la hausse ? « Il ne faut pas s’enflammer. Je ne suis pas un coureur qui me prend la tête avec ça. Pour l’instant je suis vraiment dans une spirale positive avec beaucoup de réussite ces temps. C’est magnifique et il faut juste en profiter ». Cette force tranquille va désormais pouvoir observer quelques jours de repos et de récupération avec de préparer le Tour de Suisse qui aura lieu du 11 au 18 juin. /jpi