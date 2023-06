« Beaucoup de coureurs n’avaient plus l’envie »

Des questions pour l’avenir

D’autres ont donc fait le choix de poursuivre ce Tour de Suisse. La décision des organisateurs a d’ailleurs été prise en concertation avec la famille de Gino Mäder. « C’était important de repartir sur le vélo presque tout de suite. C’est comme quand on fait une petite chute. Si on repart tout de suite ça va mieux que si on se questionne trop », souffle Roger Beuchat. Il évoque également les questions que se posent le peloton professionnel après ce terrible accident. « Qu’est-ce qu’il s’est passé, qu’est-ce qu’il faut changer ? Le matériel a beaucoup évolué. Quand on roule à haute vitesse, on est encore plus vite qu’auparavant », dit-il tout en rappelant que, malheureusement, les chutes font partie du cyclisme. /msc