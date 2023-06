Place à la jeunesse sur le Trophée du Doubs

Il fallait être né dans les années 2000 pour triompher mercredi soir sur le Trophée du Doubs. La 1re étape a fait la part belle à la jeunesse entre Biaufond et Les Bois. Le cycliste français Théo Guignier s’est montré le plus rapide en 21’15’’ sur le tracé de 6,5 km pour 417 m de dénivelé positif. Du haut de ses 22 ans, il a devancé de 2’’ le Taignon Valentin Humair et l’Ukrainien Danylo Chernomortsev, arrivés dans le même temps.

Côté féminin, Iryna Shimanska a signé une performance de choix en réalisant le 12e temps scratch. L’Ukrainienne de 21 ans a bouclé le parcours en 22’51’’. Elle a relégué la Vadaise Sandra Stadelmann à 31’’ et sa compatriote Yelyzaveta Frolova à 1’32’’. Cette 1re étape a réuni 58 coureurs. La 2e manche se tiendra mercredi prochain entre La Goule et Le Noirmont. Il faudra pédaler sur 8,3 km et 463 m de dénivelé pour rejoindre l’arrivée. /msc