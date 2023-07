Du spectacle sur deux roues à Bévilard

Les acrobates sur deux roues s’étaient donné rendez-vous à Bévilard. Le Vélo trial Moron y a organisé la 5e manche de la Coupe de Suisse dimanche. Lucien Leiser a dominé les débats. L’athlète de Courroux a comptabilisé 500 points pour devancer le Delémontain Loïc Vuillème de 60 points et le Bernois Tom Blaser de 100 points. Local de l’étape, Vito Gonzalez a échoué au pied du podium. Le trialiste de Bévilard faisait aussi partie du comité d’organisation, ce qui ne l’a pas forcément avantagé. « En construisant les zones, on sait ce qu’on est capable de faire ou pas, mais c’est toujours dur de savoir si ce sera assez dur ou trop dur. Mais j’étais content, tout le monde a pu s’épanouir sur les zones. Mais c’est vrai que je ne me suis pas tant aidé que cela, puisque j’ai fait pas mal d'erreurs sur quelques obstacles que je connaissais, c’est le jeu », confie Vito Gonzalez.