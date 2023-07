Plusieurs Jurassiens aux mondiaux de cyclisme à Glasgow

Swiss Cycling a retenu cinq Jurassiens dans sa sélection pour les prochains championnats du monde de cyclisme à Glasgow du 3 au 13 août, décrits comme « le plus grand évènement cycliste de l’histoire ». La vététiste de Courtételle Sandra Stadelmann Hushi, 49 ans, disputera en Écosse l’épreuve de Marathon en catégorie Élite. En cyclisme sur route, le petit prodige jurassien Victor Benareau, 18 ans, sera aligné sur la course en ligne et le contre-la-montre en catégorie U19. Dans ces mondiaux qui réuniront toutes les disciplines du cyclisme, la délégation suisse de vélo trial compte trois Jurassiens dans ses rangs : Lucien Leiser de Courroux, Johan Buchwalder de Vicques et Loic Vuillème de Delémont. /jpi