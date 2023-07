Il n’y a pas d’âge pour s’imposer sur le Trophée du Doubs

Ezio Gebel remet ça sur le Trophée du Doubs. Victorieux de la 2e étape il y a 2 semaines entre La Goule et Le Noirmont, le jeune cycliste français a empoché la 4e manche mercredi soir. Du haut de ses 15 ans, il a pédalé plus vite que ses 59 adversaires sur le tracé reliant St-Ursanne à St-Brais. Le coureur d’Eteimbes s’est imposé en 31’12’’ au terme des 12,3 km d’ascension pour 569 m de dénivelé. Il a relégué l’Ajoulot Christophe Terrier à 42’’ et le Français Théo Guignier à 1’07’’.

La course féminine est revenue à Marine Zulliger de Belprahon. La Bernoise l’a emporté en 39’39’’ pour devancer l’Ajoulote Sarah André de 2’33’’ et la Vadaise Gabrielle Mosset de 6’44’’. Quatre concurrentes ont pris part à cette 4e manche. La 5e et dernière étape du Trophée du Doubs se courra mercredi prochain entre Soubey et Saignelégier. /msc