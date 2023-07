Théo Guignier et Laura Humair rois du Doubs

Le Trophée du Doubs a rendu son verdict. A l’issue de la 5e et dernière étape de la course cycliste qui s’est tenue mercredi soir, le français Théo Guignier enlève le classement général devant le cycliste des Genevez Valentin Humair et l’habitant de Tavannes Matt Vuilleumier. Chez les dames, la cycliste des Genevez Laura Humair remporte le classement général devant l’habitante de Courroux Ludivine Ketterer et celle de Belprahon Marine Zulliger.

La 5e et dernière étape est revenue au Jurassien Robin Donzé qui a parcouru les 14,3 km pour 613 m de dénivelé positif en 34’31’’ devant les Français Ezio Gebel (35’21’’) et Théo Guigner, le vainqueur du classement général (36’26’’). Chez les dames, la Neuchâteloise Chrystelle Baumann (38’32’’) a devancé l’Ukrainienne Iryna Shimanska (38’37’’) et la cycliste du Noirmont Romane Gauthier (38’55’’). /mmi