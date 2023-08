A 49 ans, Sandra Stadelmann n’est pas rassasiée

Sandra Stadelmann s’attaque encore une fois au gratin mondial. La vététiste jurassienne de 49 ans va participer dimanche à ses troisièmes Championnats du monde de cyclisme qui se déroulent en Ecosse. Elle a été sélectionnée par la fédération suisse pour participer à l’épreuve de VTT marathon. Au programme : 97 kilomètres pour 3'200 mètres de dénivelé positif. La Delémontaine ne se fixe pas d’objectif particulier, si ce n’est « prendre du plaisir et éviter les pépins physiques et techniques ». Elle se réjouit de prendre part à cet événement que beaucoup qualifient d’historique, sachant que pour la première fois 13 disciplines différentes de cyclisme seront proposées lors de ces Championnats du monde.





Une préparation adaptée

Depuis le début de la saison, Sandra Stadelmann travaille avec un entraîneur qui lui fournit des programmes spécifiques. L’athlète jurassienne le reconnaît avec le sourire, « on ne récupère pas de la même manière à bientôt 50 ans qu’à 20 ans ». Il faut donc adapter la préparation, un élément que la vététiste prend en compte, précisant que son expérience l’aide, surtout mentalement. Ces Championnats du monde, c’est l’objectif de la saison de Sandra Stadelmann. Celle qui figure parmi les 100 meilleures vététistes mondiales de course marathon a validé son ticket grâce à une place dans le top 20 lors d’une épreuve de Coupe du monde ces dernières semaines. Et depuis, elle prépare intensément ce rendez-vous, parfois en pédalant jusqu’à 20 heures par semaine à côté de son travail à 80%. « C’est une forme de sacrifice », reconnaît-elle, en précisant que la grande majorité des athlètes qu’elle va affronter en Ecosse sont des professionnelles. Mais l’essentiel n’est pas du tout dans la quête du résultat pour Sandra Stadelmann… cette passionnée vivra outre-Manche un événement historique et ça, ça restera gravé ! /mle