Robin Donzé se pare d’argent sur ses terres

Un titre de vice-champion national pour Robin Donzé. Le cycliste franc-montagnard de 19 ans a pris la 2e place des championnats de Suisse de la montagne mardi. Avec un chrono de 1h04’41’’, le coureur de l’équipe Tudor a cumulé 1’44 de retard sur le Vaudois Dimitri Bussard au terme des deux manches disputées entre St-Ursanne et Montfaucon sur 21 km, puis entre Soubez et Montfaucon sur 8 km, pour un total d’un peu plus de 1’400 m de dénivelé positif. La 3e place est revenue au Biennois Joël Tinner avec 1’54’’ de retard après les deux ascensions. /emu