Top 15 pour Andy Kläy au Grand Raid

Andy Kläy pas loin des meilleurs au Grand Raid. Le vététiste de Mettembert s’est classé 15e samedi en Valais. Il a mis 6h43’08’’ pour avaler les 125 km du parcours avec 5'025 m de dénivelé positif entre Verbier et Grimentz. Le Jurassien a fini à 38’30’’ du vainqueur Andreas Seewald. L’Allemand l’a emporté avec 1’36’’ d’avance sur David Gysling, originaire du Jura bernois et domicilié à Saxon, et 5’24’’ sur le Bernois Hansueli Stauffer.

Parmi les autres résultats des régionaux, Nathalan Charmillot de Vicques s’est classé 14e sur le parcours entre Nendaz et Grimentz (93 km), Evan Cerf de Seleute a fini 8e entre Hérémence et Grimentz (68 km), Mike Stalder de Courfaivre a pris la 11e place entre Evolène et Grimentz (37 km), juste devant son fils Kevin Stalder. Chez les dames, Laura Laissue de Bassecourt a pris le 11e rang entre Hérémence et Grimentz. Retrouvez tous les résultats de cette 33e édition du Grand Raid ici. /emu