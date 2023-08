Sandra Stadelmann et Chrystelle Baumann 4e du Swiss Epic

Le binôme de vététistes Sandra Stadelmann – Chrystelle Baumann a ramené une belle médaille en chocolat des Grisons. La Jurassienne et la Neuchâteloise ont pris la 4e place de la catégorie « UCI Women » du Swiss Epic qui se déroulait la semaine passée dans les Grisons. Cette mythique course à étapes de 350 km de VTT se déroule sur cinq jours entre Lenzerheide, St-Moritz et Davos. Le duo helvète « Next Ride » de Sandra Stadelmann et Chrystelle Baumann a bouclé l’épreuve en 21h12’28’’ et termine à 2h41’53’’ de l’équipage vainqueur après avoir gagné une place au classement général lors de la dernière étape. Toutes catégories confondues, elles terminent 80e sur l’ensemble des 242 équipages classés. /jpi