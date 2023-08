Les courses du Montbautier, nouvelles venues « accessibles au plus grand nombre »

Populaire : c'est le mot d'ordre des nouvelles courses du Montbautier qui débarquent ce samedi dans la région. Des épreuves de VTT et course à pied se tiendront aux Genevez, en remplacement de l'Eole Bike qui disparaît. Le VC Tramelan et le Team La Courtine sont à l'origine de cette nouvelle manifestation qui proposera plusieurs parcours VTT : 31,5 km pour 1'000 m de dénivelé ou 16,5 km pour 120 m de dénivelé ainsi que des catégories enfants. En course à pied, des parcours de 8,5 km et enfants seront notamment au programme. « On a décidé de partir à contre-courant et de revenir à des courses très populaires. Les courses sont actuellement d’un niveau élevé et les populaires ne trouvent pas leur place », explique l’organisateur Fabien Vuilleumier qui a pensé les courses pour qu’elles soient « accessibles au plus grand nombre » avec des « dénivelés peu importants et aucune difficulté technique ».