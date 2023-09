Trois Jurassiens aux Championnats d’Europe de cyclisme

Trois jeunes cyclistes jurassiens figurent dans la sélection de Swiss Cycling pour les prochains Championnats d’Europe sur route qui se dérouleront du 20 au 24 septembre. Robin Donzé (20 ans) de Saignelégier et Arnaud Tendon (21 ans) de Bassecourt prendront part à la course en ligne de la catégorie U23 sur les routes néerlandaises de la province de Drenthe.

La jeune étoile montante Victor Benareau (18 ans) de Vicques s’alignera, lui, sur la course en ligne et le contre-la-montre parmi les U19, catégorie qui disputera pour la première fois une épreuve de contre-la-montre mixte avec trois filles et trois garçons.



Chez les Élites, Marlen Reusser et Stefan Bissegger tenteront de défendre leurs titres en contre-la-montre décrochés l’an dernier à Munich. Stefan Küng fera aussi partie des favoris après avoir remporté le titre européen du chrono en 2020 et 2021. /comm-jpi