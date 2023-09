Le Tour du Jura, encore un tremplin vers le monde pro

Le Tour du Jura reste une occasion pour les jeunes cyclistes jurassiens de se faire un nom, au moins à la maison. Le Tour du Jura, 37e édition, a lieu ce samedi 9 septembre avec des catégories Élites (96,5 km), U17 (48,2 km) et U15 (29,9 km). Exceptionnellement, les U19 ne seront pas représentés cette année en raison du Tour du Ruebliland qui se déroule en même temps. Quoi qu’il en soit, à en croire quelques exemples récents, le Tour du Jura offre une opportunité aux jeunes cyclistes de taper dans l'œil d'une équipe professionnelle. En 2017, dernière grande année durant laquelle l’épreuve jurassienne a attiré des équipes seniors pros, un certain Marc Hirschi, 19 ans à l’époque, l’avait emporté. Il signera deux ans plus tard au sein de l’équipe Sunweb et animera avec panache le Tour de France 2020 (prix de la combativité) en remportant notamment une étape.







Un tremplin vers Tudor pour Arnaud Tendon

Plus récemment, le Jurassien Arnaud Tendon a décroché sur les routes jurassiennes un titre de champion de Suisse juniors en 2020. « Ça représentait beaucoup pour moi, c’était la course la plus importante de ma saison. Cette victoire a déclenché un peu de visibilité parce que j’ai pu signer à l’époque avec Swiss Racing Academy devenue désormais l’équipe Tudor. J’ai bien sûr été recruté par rapport à d’autres courses aussi, mais à celle-ci en particulier », se souvient le cycliste jurassien toujours chez Tudor actuellement.