Triplé jurassien en Coupe de Suisse de vélo-trial

Le vélo-trial régional démontre sa supériorité en terres vaudoises. Il a placé trois de ses représentants sur le podium de la manche de Coupe de Suisse de Ropraz dimanche. Avec un total de 740 points, Lucien Leiser l’a emporté devant Johan Buchwalder et ses 670 points et Loïc Vuillème qui a fini avec 660 points. Ce trio du Vélo Trial Club Jurassia devance trois sportifs du Vélo Trial Moron, à savoir Vito Gonzalez, Silas Amstutz et Patrick Eggimann. /emu