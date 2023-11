Le CC Les Vouivres veut transmettre la passion du vélo en Ajoie

Plus qu’un comité d’organisation d’une manifestation, le CC Les Vouivres a aussi vocation à partager sa passion du vélo en Ajoie, sans prétention et dans une approche décomplexée de la performance. « Déjà, c’est parti d’un groupe d’amis qui avait l’habitude de rouler ensemble. De fils en aiguilles, ça a pris la forme d’un club avec des sorties officielles les mercredis soir et samedi. On est avant tout là pour le plaisir, on n’a pas la volonté de faire un groupe axé compétition avec des entraînements spécifiques. Notre credo, c’est découvrir la région, ses routes et ses sentiers au fil des saisons », explique Franck Fleury, également président du nouveau club.







Une tournée des communes ajoulotes au printemps 2024

La petite structure compte actuellement une quinzaine de membres réguliers, mais l’idée est aussi d’aller susciter des vocations chez les plus jeunes. « Dès le printemps prochain, on va faire un tournus des communes ajoulotes pour aller au contact des enfants le mercredi après-midi et les initier au vélo. Cela va leur donner de la liberté, typiquement les aider peut-être à aller à l’école à vélo. On a tous commencé comme ça… Les plus motivés pourront ensuite rejoindre le club des Vouivres », espère Franck Fleury. Le nouveau président se concentre en attendant sur l’organisation du Cyclo-cross des Princes Evêques dont les premiers départs seront donnés ce samedi à 10h30 autour du château de Porrentruy. L’épreuve reine masculine partira à 15h00. /jpi