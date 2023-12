Un pro dans le peloton du cyclocross des Princes-Évêques

Doublé tricolore au cyclocross des Princes-Évêques. Romain Debord a remporté cette 8e et avant-dernière manche de l’Omnium Romand samedi à Porrentruy. Le Français a mis 46’11’’ pour effectuer 6 tours sur le parcours de 2'750 m avec 45 m de dénivelé. Il a devancé son compatriote Antoine Clef et le Vaudois Loïs Dufaux sur un parcours enneigé. Premier régional de cette épreuve organisée par le Club cycliste les Vouivres, Yannis Voisard a fini 14e à 6’12’’ de la tête. Le cycliste sur route professionnel de Fontenais n’a toutefois pas l’intention de se mettre au cyclocross cet hiver : « Cela faisait partie de mon entraînement du jour et comme je connais très bien l’organisateur et que mes parents habitent à 2 km, c’était très sympa de revenir ici pour revoir les copains. Je ne suis de loin pas un spécialiste du cyclocross, mais c’est toujours un bon effort, c’est assez intéressant de faire 1h à haute intensité. Le cyclocross ne m’a jamais beaucoup inspiré, je préfère faire du VTT, car on peut davantage engager techniquement et c’est plus sécurisant que le cyclocross », confie Yannis Voisard, qui prendra la direction de l’Espagne la semaine prochaine pour un camp d’entraînement avec son équipe Tudor.