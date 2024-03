Yannis Voisard dans le top 20 de Paris-Nice

Un Paris-Nice réussi pour Yannis Voisard. Le cycliste jurassien de 25 ans, qui roule pour l’équipe Tudor, a terminé 19e du classement général de la course française dimanche. Il est le meilleur Suisse à 21’22'’ du vainqueur Matteo Jorgensen. L’Américain a triomphé avec 30'' d’avance sur Remco Evenepoel et 1'47'' sur l'Américain Brandon McNulty qui a perdu son maillot jaune au terme de la 8e et dernière étape, une boucle de 109 km à Nice, remportée par le Belge Remco Evenepoel. Yannis Voisard a pour sa part fini 29e de l’ultime étape, juste derrière son compatriote Stefan Bisseger, à 8’38’’ du gagnant du jour. /cra