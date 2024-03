Deux Jurassiens se sont lancés à l’assaut de la Cape Epic

« Son nom l’indique bien, c’était une course vraiment épique, un dépaysement total. Les paysages étaient fabuleux et l’accueil était chaleureux », se souvient Alain Vernier. Il ne cache pas que le fait de partir à deux et de devoir arriver à deux complique par moment la course, mais il est fier d’avoir franchi la ligne d’arrivée avec son binôme, surtout vu les conditions. « Cette course était vraiment très difficile avec des températures entre 36 et 44 degrés. Notre organisme n’a pas été habitué à des conditions comme celles-là », sourit le vététiste. Il ne cache pas non plus son émotion à l’arrivée, surtout qu’il est passé par tous les états d’âme. « On n’appréciait pas toujours ce qu’on faisait. Je ne cache pas que tous les matins, je me demandais ce que je foutais sur le vélo », rigole-t-il. Alain Vernier se rend surtout compte de la chance qu’il a eu d’arriver au bout, par rapport au nombre important d’abandons et il en gardera à coup sûr un sacré souvenir. /lge