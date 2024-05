Christelle Baumann et Andy Klay s’imposent sur le TJ Series

Christelle Baumann et Andy Klay avaient les meilleures jambes sur la 2e et dernière manche des TJ Series. La vététiste neuchâteloise a bouclé le tracé d’une longueur de 10,8 km pour 268 m de dénivelé en 26’14'' jeudi soir à Porrentruy. Elle a devancé les Vadaises Christel Hubacher et Sandra Stadelmann de 5'' et 3'20''. Chez les hommes, l'athlète de Mettembert s’est imposé en 23’56''. Luc Marchand de Châtillon à 30'' et le Franc-Montagnard Valentin Humair à 50'' complètent le podium.

Au classement général, avec le cumul de la 1re manche de Bassecourt, Andy Klay est en tête chez les hommes. Il devance le Delémontain Benoît Lovis et le Taignon Jérémy Brechbühl. Chez les dames, la Vadaise Valérie Schaüblin mène au classement, devant sa fille Léa Schaublin et Eléa Buchs de Bassecourt. Ces deux étapes des TJ Series comptent ensemble pour une manche du Trophée jurassien de VTT. /tna