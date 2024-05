La Jurace a remis ses premiers trophées

A jamais les premiers. Hannes Jeker et Chantal Péquignont ont remporté lundi la première édition de la Jurace, une course de VTT par étapes qui s’est tenue sur trois jours dans le Jura. L’habitant de Vicques originaire du canton de Soleure a accompli l’épreuve d’environ 220 kilomètres en 9h54’45’’. Il a devancé de 20’ Flurin Staub et de plus d’une demi-heure Dominik Bollhalder. « Je n’ai pas rencontré de problème technique ou de chute », jubile Hannes Jeker. Le vainqueur a apprécié cette nouvelle compétition à travers le Val Terbi, le Clos du Doubs, les Franches-Montagnes et l’Ajoie. « Les parcours étaient magnifiques », sourit le vététiste.