Victoire française sur le Trophée du Doubs

Alors que la jeunesse avait marqué de son empreinte les deux premières étapes, la victoire est revenue à un cycliste français lors de la 3e étape du Trophée du Doubs qui a réuni 55 participants. Alexandre Martin, de Geneuille dans le Doubs, a bouclé le tracé entre La Verte Herbe et Saignelégier (9,9 km, 486 m de dénivelé) en 26’51’’, devançant le Tramelot Pavel Hasler de moins d’une seconde et Mathieu Willemin de Saignelégier de 15 secondes.





Triplé pour Sandra Stadelmann



Chez les dames, le trio de tête reste le même que lors des deux premières étapes. Sandra Stadelmann de Courtételle s’est encore imposée ce mercredi en 31’10’’. Marianne Froidevaux des Breuleux prend la deuxième place à 45’’ et Sarah André de Bressaucourt complète le podium à 2’35’’ de la vainqueure. Le classement général après trois étapes reste dominé par Sandra Stadelmann et Pavel Hasler avant la 4e étape mercredi prochain entre St-Ursanne et St-Brais. /comm-jpi