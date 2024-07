Pavel Hasler et Mavi Garcia s’adjuge la 4e étape du Trophée du Doubs

Pavel Hasler et Mavi Garcia répondent présents sur le Trophée du Doubs. Ils ont remporté la 4e étape mercredi soir entre St-Ursanne à St-Brais. Le cycliste tramelot a mis 31’48’’ pour avaler les 12,3 km d’ascension avec 569 m de dénivelé positif. Il a devancé le Français Théo Guignier de 17’’ et le Boncourtois Christophe Terrier de 39’’. Chez les dames, la Taignonne Mavi Garcia l’a emporté en 39’24’’. L’Ajoulote Sarah André à 8’’ et la Bernoise Sophie Dubois à 2’48’’ complètent le podium. Retrouvez tous les résultats ici.

Pavel Hasler et Sarah André pointent en tête du classement général avant la dernière épreuve qui se tiendra mercredi prochain entre Soubey et Chez le Frisé à Saignelégier. /emu