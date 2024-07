Léo Froidevaux, le fils qui monte

Quand on est le fils de Marianne et Sébastien Froidevaux, on est forcément tombé dès petit dans le grand bain du vélo. « Tout petit, on m’avait acheté un vélo rouge avec des roulettes sur les côtés, je m’en rappelle encore. Ça a commencé par des tours du quartier », sourit Léo Froidevaux. Les sorties familiales deviennent vite une institution et Léo devient le premier élève de l’école de vélo du VC Franches-Montagnes créée il y a quelques années et dont le papa est moniteur. « Le vélo avec les copains, c’est ça qui m’a motivé et poussé à progresser. C’est là que j’ai commencé les compétitions, d’abords régionales. Puis j’ai voulu essayer une manche de Coupe suisse, et c’est là que j’ai eu vraiment le déclic », se souvient le jeune homme de 16 ans à l’allure longiligne.