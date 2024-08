Jérémy Chételat vise l’élite du VTT enduro

« Je roulais beaucoup avec mes amis à Mervelier et comme on n’a pas de remontées mécaniques, le VTT enduro est venu naturellement. Le vélo d’enduro est un entre-deux entre le VTT et le vélo de descente. Il peut tout faire. On peut monter facilement et prendre beaucoup de plaisir à la descente », explique Jérémy Chételat. Le jeune homme de 22 ans a trouvé le compromis parfait pour lui. Le format des compétitions lui plait aussi. « C’est le même principe qu’en rallye avec une course sur une journée en cinq spéciales. On est chronométré essentiellement à la descente avec un temps imparti pour la montée. C’est vraiment fun », sourit-il. Ce qui demande une préparation spécifique. Reportage à l’entrainement :