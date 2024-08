Un jeune papa domine les Tchérattes

Chez les dames, c’est la Delémontaine Sandra Stadelmann qui s’est imposée en 1h52’15’’. Elle a pris plus de 26’ d’avance sur l’habitante de Montenol Christelle Cuenin et plus de 40’ sur la Taignonne Sarah Gigandet. Une belle satisfaction pour Sandra Stadelmann qui n’a pas eu les meilleures sensations. « Au départ, je n’avais pas trop d’énergie. Le fait que cette course soit longue m’a sauvé », raconte Sandra Stadelmann.