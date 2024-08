Arnaud Tendon veut jouer des coudes avec les meilleurs

Un rythme de vie professionnel

Le cycliste sur route vadais a pris goût aux courses dès son plus jeune âge, notamment grâce au Critérium de Bassecourt. Avec ses résultats, le Jurassien a rapidement pris ses quartiers à l’échelon national. « Ce que j’aime dans ce sport, c’est de repousser mes limites », explique Arnaud Tendon et il sait de quoi il parle. Chez Tudor, il s’entraine six à sept fois par semaine, avec principalement des sorties longues de plus de six heures « sans gros efforts. » De temps à autres certaines sessions d’intensité sont également organisées. Depuis que l’équipe professionnelle est née chez Tudor, tout a beaucoup évolué, selon lui, même pour l’équipe développement.







Un sport d’équipe avant tout

Arnaud Tendon défend avec beaucoup d’engouement les valeurs collectives du cyclisme. « Si t’as pas de coéquipier, c’est impossible de faire des résultats », explique celui qui a dû se sacrifier durant le Baby Giro pour pousser son leader vers le haut. Pour lui, il n’y a aucun souci à faire le job pour un autre. « Si c’est le plus fort, c’est un beau projet de se sacrifier pour lui. C’est aussi un accomplissement personnel », explique-t-il. Arnaud Tendon a aussi eu sa chance d’être leader, notamment au Championnat de Suisse. Une responsabilité qui est directement liée aux caractéristiques du coureur. Arnaud Tendon se décrit comme un cycliste trop lourd pour être un bon grimpeur, mais comme quelqu’un d’à l'aise dans les efforts assez courts et dans les sprints réduits. /lge