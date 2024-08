Seewald gagne, Balmer sacré champion de Suisse

L'Allemand Andreas Seewald a signé samedi sa cinquième victoire sur le Grand Raid Verbier-Grimentz, la quatrième consécutive. Deuxième, Alexandre Balmer est sacré champion de Suisse de marathon VTT.

Andreas Seewald a bouclé les 125 km de parcours et les plus de 5'000 m de dénivelé entre Verbier et Grimentz en 5h57'39'', devançant de 9'51'' Alexandre Balmer. La messe était déjà dite au Pas-de-Lona, sa marge sur le Chaux-de-Fonnier étant alors déjà de près de 10 minutes. Le podium est complété par l'Espagnol Martin Roberto Bou, alors que le sextuple vainqueur de l'épreuve Urs Huber s'est classé 4e. Meilleur Jurassien, Didier Kläy de Soyhières s’est classé 36e à 1h39’25’' du gagnant.

Victoire suisse en revanche chez les dames, Irina Luetzelschwab bouclant les 125 km du parcours en 7h39'24'' pour décrocher également le titre national du marathon. Deux autres Suissesses, Alessia Ney (2e à 13'25'') et Janina Wüst (3e à 23'39'') complètent le podium. Grande favorite, l'Italienne Claudia Peretti a connu trois crevaisons, soulignent les organisateurs dans un communiqué. Seule coureuse régionale à avoir parcouru les 125 km, la Prévôtoise Mallory Barth a terminé 6e à 44’42’’ de la vainqueure du jour. /ATS-cra