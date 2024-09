L’émotion sur les routes du Tour du Jura

Il y aura beaucoup d’émotion cette année sur les routes du Tour du Jura cycliste. La manifestation est rebaptisée Tour du Jura, Grand Prix Laurent Joliat, en hommage au « Canep », le fondateur de la course qui est décédé en novembre dernier. Longue de 121 kilomètres, la course aura lieu dimanche, elle est donc décalée d’un jour de sorte à pouvoir profiter des installations de la Valterbimania et du Tour du Val Terbi qui auront lieu ce samedi. Toujours pour la même raison, le parcours a été quelque peu adapté : « On a dû ajouter une montée » dans le final, souligne Romain Aubert, vice-président du comité d’organisation, qui voit ce changement comme une nouvelle dynamique. Le Tour du Jura aura pour centre névralgique le village de Montsevelier, là où sera donné le départ et où sera jugée l’arrivée.

Les organisateurs se montrent par ailleurs satisfaits du nombre de participants attendus au départ. « Il y aura plus de 200 coureurs », assure Romain Aubert. Plusieurs catégories s’élanceront sur les routes de Terre Sainte. Les élites, dont plusieurs régionaux, sont attendus au départ à 13h30. /mle