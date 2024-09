Un Jurassien empoche le Tour du Jura

Arnaud Tendon en avait encore sous la pédale. Le cycliste de Bassecourt a remporté dimanche le Tour du Jura à Montsevelier. Deux jours après sa course aux Championnats d’Europe des moins de 23 ans en Belgique, le Vadais a attaqué à 200m de l’arrivée pour devancer de quelques mètres les Français Mattéo Constant et Sam Maisonobe. Il a parcouru les 121 km en 2h57’18’’.

Les dames, elles, ont parcouru 88 km et la victoire est allée à Nicole Suter. La St-Galloise, 2e l’an dernier, a réussi à monter sur la plus haute marche du podium grâce à un chrono de 2h33’08’’. Elle a bénéficié d’une avance de plus de six minutes sur ses poursuivantes, l’Allemande Lena Moisescu et la Grisonne Alia Pfiffner. Les résultats en détail sont à retrouver ici. /nmy