Sandra Stadelmann 30e des championnats du monde de VTT marathon

Sandra Stadelmann est allée au bout de l’effort aux championnats du monde de VTT marathon Elites aux Etats-Unis. La vététiste de Courtételle, seule cinquantenaire et doyenne des engagées, a terminé 30e du classement dames ce dimanche à Snowshoe en Virginie-Occidentale après 6h27’25’’ de course sur un tracé de 104 km et près de 2'000 mètres de dénivelé positif. « Heureuse de terminer 30e aux mondiaux ! », a commenté la Jurassienne sur ses réseaux sociaux. Sur 45 coureuses engagées, 33 ont terminé la course. La Suissesse Jolanda Neff, ex-championne du monde de la discipline et médaillée d’or aux JO 2020, a terminé 4e en 5h20’16’’. /jpi