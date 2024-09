Arnaud Tendon en coéquipier modèle aux Mondiaux

Le cyclisme jurassien sous le feu des projecteurs aux Championnats du monde à Zurich. Un Vadais prendra part à cet évènement aux côtés des étoiles montantes de la petite reine. Arnaud Tendon sera aligné dans la course en ligne des moins de 23 ans vendredi dès 12h45. L’athlète de Bassecourt fait partie des cinq Suisses qui prendront le départ en terre alémanique et qui poursuivront un objectif très clair : emmener le leader de la formation helvétique, l’Argovien Jan Christen, vers la victoire. « C’est l’un des favoris de la course. Du coup, ce sera un peu tout pour lui », explique le Jurassien. Arnaud Tendon se réjouit néanmoins d'arborer le maillot rouge à croix blanche sur les routes du pays. « C’est une fierté d’être sélectionné, surtout que c’est en Suisse », apprécie-t-il.